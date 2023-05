Football : Rodez prend un point à Grenoble, le maintien attendra

Le Raf a pris un nouveau point dans la course au maintien, vendredi 19 mai à Grenoble (1-1).

Rodez devra encore patienter avant de savourer son maintien. Même si le point décroché à Grenoble (1-1), vendredi 19 mai en match avancé de la 36e journée, le rapproche un peu plus d'un renouvellement de bail en Ligue 2, l'affaire n'est pas encore terminée.

Les Ruthénois ont pourtant semblé être très bien partis lorsque Killian Corredor a ouvert la marque. Après une sublime ouverture d'Antoine Valerio, l'attaquant aveyronnais a ajusté Brice Maubleu pour mettre son équipe en position idéale (17e), sur la première grosse occasions de la rencontre.

Seulement, les partenaires de Bradley Danger, capitaine puisque Rémy Boissier a été laissé sur le banc au coup d'envoi, n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Après leur premier but, ils ont reculé et subi les offensives iséroises. Si Lionel Mpasi s'est interposé devant Matthias Phaëton (31e), il n'a été impuissant sur la tentative lointaine de Baptiste Isola, venue se loger au ras de son poteau (34e). Une égalisation logique, en regard de la domination grenobloise.

Rodez s'est fait peur sur la fin

Après le repos, les Aveyronnais ont retrouvé de l'allant et se sont montrés plus menaçants sur le but adverse. Sambou Soumano, bien décalé par Marvin Senaya, a eu une balle de 2-1 mais a été mis en échec par Maubleu (63e). L'autre grosse opportunité a été la tête d'Eric Vandenabeele, passée de peu hors cadre.

Mais les sang et or auraient pu perdre gros dans les dernières minutes. pape Ba a mal négocié un face-à-face devant Mpasi (82e) puis Isola a manqué le cadre en position favorable (90e+1).

Avec ce nul, le Raf reste 13e, avec 4 points d'avance sur le premier relégable, en attend la suite des résultats de la 36e journée.