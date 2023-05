Le jeu et le bien-être ont fait carton plein à Cransac

Avec un petit millier de visiteurs pour les rendez-vous du Bien-être et le Salon du jeu des Orteils au Soleil, les partenaires, la Ville, l’office de tourisme et du thermalisme et les Orteils au soleil, affichaient leur satisfaction.

"La météo nous a perturbés et quelque peu angoissée car il nous a fallu abandonner le décor champêtre du parc thermal pour se replier à la salle d’accueil". Pour autant dès l’ouverture des portes, le public est arrivé, plutôt des initiés en matinée et plus divers l’après-midi.

Pas d’embouteillage dans les allées, mais un flot continu de visiteurs a comblé les 26 exposants qui ont fait connaître leur satisfaction, car ils ont pu faire découvrir au public leurs produits et savoir faire. Adeline Boscus, du salon de coiffure et institut de beauté Barrettes et Bigoudis était présente pour présenter en coiffure les colorations végétales, et pour l’institut de beauté les produits bios de la maque lotoise Phyt’s.

Julie Roméro pour l’office de tourisme ajoute ; "ce sont 160 personnes qui ont participé aux différentes conférences et 90 aux divers ateliers". L’équipe des Orteils l’assure : "Nous avons parfaitement géré notre espace. Sur le parvis, les jeux du monde à l’abri sous un barnum, au rez-de-jardin, l’atelier cirque de Valérian et celui de maquillage Lococo et à la Lampisterie, on a enregistré une affluence de compétiteurs de tout âge pour les tournois Fifa, flipper, baby-foot, Call of Duty, Fortnite… Notre objectif, de rassembler autour du jeu toutes les générations, a été atteint".

Enfin, pour le maire Bernard Canac, "cette affluence qui nous satisfait pleinement, prouve bien que notre cité est celle du bien-être, et celle du jeu dans toute sa diversité. Sur le département, Cransac est la seule station thermale et la seule à posséder un Casino".