Saint-Amans-des-Cots. Au rendez-vous du Viadène Raid Aventure

Dernière ligne droite et derniers préparatifs pour la deuxième édition du Viadène Raid Aventure qui aura lieu le samedi 27 mai. Au menu, du VTT, de la course d’orientation, du trail, du canoë, du tir laser, de l’escalade et plusieurs surprises qui attendent les coureurs.

Le Viadène Raid Aventure c’est aussi des activités gratuites sur le secteur, ouvert à tous, le dimanche 28 mai : descente en rappel guidé du clocher de l’église de Saint-Amans-des-Côts, de 14 heures à 18 heures, ouvert à partir de 8 ans. Descente en canoë sur la Truyère : 5 km de canoë au départ du pont de Phalip jusqu’au village d’Izague. Départ à 13 h 30 ou 15 h 30. Réservation recommandée : animations.viadene@gmail.com ou par SMS au 06,83,08,87,94.

Les organisateurs attendent le public nombreux pour encourager les équipes et profiter de la buvette, du marché nocturne et du concert du samedi 27 au soir, dans le cadre du gymnase, situé à Sangayrac, à partir de 19 heures.