Bozouls. "Danse Corps" sur un petit nuage

L’association "Danse corps" qui offre un environnement d’apprentissage riche et diversifié en encourageant les élèves à évoluer, à créer et à s’épanouir par le biais de la danse dès l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes, propose du modern jazz, du classique et du hip-hop. Le travail, le respect et la création sont les maîtres mots de cet enseignement. Lors du concours de Castelnaudary, qui a été une journée intense pour l’association, elle obtient un 1er prix avec les félicitations du jury, reclassé en avancé pour Néo, danseur, en solo. Le groupe décroche également un 1er prix avec les félicitations et meilleure note en groupe. L’occasion de remercier "Studio Temps Danse pour l’organisation de ce concours et de permettre aux danseurs de vivre de telles expériences", précise Léonie Bonnefé, professeure de danse. "Un grand bravo à tous, le prix récompense un énorme travail admirable", a conclu Jean-Luc Calmelly, maire de la cité.