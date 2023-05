Comment bien choisir son casque de trottinette ?

(ETX Daily Up) - En trottinette, comme à vélo ou moto, le choix du casque est une étape primordiale. Même s'il n'est pas obligatoire pour tous, il représente aujourd'hui un élément de sécurité indispensable alors que plus de 30 personnes ont perdu la vie en France à trottinette en 2022.

S'il est hautement recommandé, le port du casque n'est donc pas encore obligatoire en ville, à l'exception toutefois des moins de 12 ans, qui doivent impérativement en porter un. En revanche, il devient obligatoire dès que l'on circule sur une trottinette électrique sur des voies rapides, hors des villes.

Étant donné qu'il n'existe pas de véritable casque typique pour trottinettiste, il convient de faire son choix dans l'offre existante pour cyclistes ou encore motards. En ville, il est préférable d'opter pour un casque de cycliste, léger et aéré, tandis que si vous avez davantage l'habitude de circuler sur de grands axes rapides, mieux vaut alors prévoir un casque jet ou intégral, d'ordinaire réservé aux scootéristes et aux motards. Votre vitesse détermine de fait votre niveau de protection adapté.

Les casques de vélo ont l'avantage d'être compacts et légers, faciles à transporter. Certains sont même pliables, ce qui simplifie grandement leur utilisation. Toutefois, ils protègent essentiellement de petits chocs, à faible vitesse uniquement. Une alternative intéressante est le casque de snowboard, plus épais et qui recouvre davantage le crane et les oreilles, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut. Le casque de moto, ouvert (jet) ou fermé (intégral), est à réserver à ceux qui ont l'habitude de rouler à plus de 25 km/h. En cas de chute ou de choc, il leur faudra en effet avoir l'ensemble de la tête parfaitement protégée.

Une fois le type de casque choisi, il est très important d'opter pour la bonne taille. S'il est trop grand, un casque peut en effet se révéler totalement inefficace. Pour ne pas se tromper, il faut bien mesurer son tour de tête, au-dessus des sourcils.

À noter qu'il existe également aujourd'hui des systèmes lumineux fixés à l'arrière du casque et qui permettent, par exemple, de prévenir les autres usagers que l'on est en train de freiner ou que l'on va bientôt devoir changer de direction.

Pour rappel, il est vivement conseillé de changer de casque au moindre choc. Sinon, il convient généralement de le renouveler tous les 5 ans.

Même si cela n'est pas non plus obligatoire, il est aussi conseillé de porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant lorsqu'il fait sombre ou nuit, afin d'être bien vu par les autres usagers de la route. Votre engin doit quant à lui idéalement être équipé d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux.

