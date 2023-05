Luc-la-Primaube. Une initiation à la boxe française en famille

Durant les vacances de printemps, Julie Clorate, monitrice diplômée de la discipline par la Fédération Française de savate boxe française, qui propose des cours de boxe française tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 heures à l’espace animation de Luc, a animé une séance de "découverte/loisirs" en famille de cette discipline. Curieux de découvrir un nouveau sport et désireux de partager un moment enrichissant, quelques garçons et une fille, accompagnés de leur maman, ont participé à un échauffement collectif, à un travail de déplacement afin d’améliorer la coordination, à un renforcement musculaire/cardio pour préparer à l’intensité des exercices à venir avant d’enfiler les gants et découvrir différentes attaques, défenses et esquives de boxe française, avec au final, que des retours positifs (découverte, partage, rires, plaisir, bienfaits).