Laguiole. Spectacle : 120 choristes sur scène

Récemment, familles, amis, et élus sont venu assister à la représentation musicale, de 120 choristes en herbe, au gymnase municipal.

Les élèves de la petite section de maternelle au CM2, des écoles Michel Molhérat et Saint- Matthieu, ont eu le plaisir de recevoir une fois par semaine Romina, du conservatoire départemental de l’Aveyron qui leur enseigna le chant. Ce soir c’est la grande première de leur spectacle le conte musical "Mila, et l’arbre bateau", en coulisse les équipes pédagogiques règlent les derniers préparatifs avant la monté sur scène.

Un peu intimidé par le grand nombre de spectateurs, les enfants accompagnés au piano par Mr Andrieux et au chant par Romina, ont tout au long de cette représentation démontré les progrès qu’ils ont fait et le niveau qu’ils ont pu atteindre après une année de cours. Mr le maire Vincent Alazard, félicita les enfants, le corps enseignant : "Enchanté de ce projet municipal en partenariat avec les directions des écoles, un effort collectif qui nous donne ce soir une belle satisfaction, 4ans de travail avec le Conservatoire, je remercie Messieurs Chanal et Andrieux ainsi que Romina qui a su transmettre aux enfants sa passion du chant" souligna le 1er magistrat. Sous de fervents applaudissements et rappels les jeunes artistes ont salué le public à plusieurs reprises, avant de quitter la scène. Un retour positif des enseignants les enfants ont vraiment assurés, les parents sont ravis, de quoi resigner pour l’année prochaine.