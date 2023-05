Aveyron : Anne Pailhas remplace l'élue départementale Karine Orcel, décédée le 13 avril dernier

L'élue a pris officiellement ses fonctions au conseil départemental ce vendredi 26 mai.

Lors de l’assemblée départementale, la conseillère du canton Millau 2, Anne Pailhas a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Karine Orcel, décédée le 13 avril dernier à l’âge de 51 ans des suites d’une longue maladie.

L’élue du sud Aveyron a notamment été désignée pour compléter les commissions des solidarités et de l’emploi ou encore du développement durable et de l’amélioration du cadre de vie. Anne Pailhas, native de Millau et âgée de 52 ans, maire d’Aguessac depuis les dernières élections et remplaçante de Karine Orcel lors du scrutin départemental, siégera donc aux côtés de Jean-François Galliard au sein de l’hémicycle.