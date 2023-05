Espalion. Un rallye vélo découverte pro

Les jeudi 1er et vendredi 2 juin, des élèves d’un établissement ruthénois vont aller à la découverte du monde des entreprises de la région. Il s’agira pour eux de relier Bozouls à Espalion par la voie verte en VTT en faisant des étapes pour découvrir l’entreprise de traitement de déchets Braley à Bozouls, l’artisan céramiste coutelier forgeron d’Enclume et Barbotine à Bozouls, la casse automobile Auto Pièces Burguière à la ZA Peyrelébade d’Espalion ainsi que l’atelier d’orthopédie Maillebuau et l’entreprise de produits alimentaires à base de foie gras du Manoir-Alexandre à la zone artisanale de la Bouysse à Espalion. Un défi sportif et un parcours citoyen intéressant !