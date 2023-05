Saint-Saturnin-de-Lenne. Au quine des Savoir-Faire

La salle des fêtes affichait complet lors du quine annuel organisé par la Maison des Savoir-Faire. Gérard Bousquet, président de l’association, était heureux d’accueillir cette nombreuse assemblée formée d’amateurs de quines et de sympathisants venus de destinations très diverses et parfois lointaines. La recette de la réussite de ce quine est simple: une multitude de lots répartis sur 18 manches et en particulier le dernier lot de la soirée constitué par des créations de membres de l’association, l’efficacité de l’animateur, le sérieux des assistants pour le contrôle des gagnants, le service bar, etc. Son résultat permettra d’assumer une partie des frais liés aux expositions et aux ateliers organisés par la Maison des Savoir-Faire comme, par exemple, l’expo d’été dite "des métiers d’hier" qui aura lieu le dimanche 23 juillet à Campagnac .