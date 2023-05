Moyrazès. Les écoles qui chantent

Récemment, à la salle des fêtes de Moyrazès, les écoles de Camjac, Moyrazès et Quins/Salan, s’étaient donné rendez-vous accompagnées de leurs élèves et des parents, pour un concert exceptionnel. Pour les petits chanteurs du Ségala, la voix est sans nul doute le plus bel instrument de musique du monde. Le chant choral, matière de l’éducation artistique à l’école, est au service de l’éducation globale. Apprendre en classe quelques chansons, les transmettre à son entourage, fédérer les énergies de chacun au service d’un projet collectif, entrer en relation avec des artistes et des œuvres, tel était l’enjeu de la démarche.

Enfin, il importait plus que tout de construire ainsi un autre regard sur les choses et les êtres.