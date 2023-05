Onet-le-Château. Une escapade ensoleillée du côté de Béziers

Mardi dernier, les adhérents du club de la Bonne entente étaient de sortie. Une sortie qui les a amenés en bus, du côté de Béziers. Ils se sont rendus plus précisément au village de Colombier, ou ils ont embarqué sur une péniche pour un copieux déjeuner et une balade au fil de l’eau, à la découverte du canal du Midi, avec notamment le tunnel Malpas, le pont-canal pour traverser l’Orb et, pour finir, les écluses de Fonseranes. C’est un escalier composé de 9 écluses, dont 6 sont fonctionnelles et constituent un ouvrage majeur du canal du Midi.

Puis tous se sont retrouvés à bord du petit train, pour une visite guidée des principaux sites de la ville de Béziers. Une sortie ludique, fort agréable et appréciée de tous, d’autant plus que le soleil a été au rendez-vous, toute la journée ! Pour mémoire, les adhérents se retrouveront, mardi 27 juin, pour un après-midi festif de fin de saison.