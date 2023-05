Baraqueville. Zones humides : une préoccupation des syndicats de l’eau et des élus

Toujours dans la lignée des évènements sur le thème de l’eau proposés par la commune de Baraqueville et ses représentants à la culture, un cinéma conférence sur le sujet des zones humides s’est tenu récemment, à la salle du Fauteuil rouge. C’est par une projection que débutait la séance, celle du documentaire "Zones humides, un présent retrouvé" réalisé par l’association "La Trame" sur le département du Tarn-et-Garonne. Un film convaincant sur la nécessité de conserver et de renaturaliser les zones humides afin de lutter contre les crues, l’assèchement des cours d’eau mais aussi de conserver certains biotopes qui tendent à disparaître. Il a valu la venue d’un des participants au projet à savoir Pascal Cougoule. Après le visionnage, c’est un véritable débat sur ce thème qui s’est engagé avec les spectateurs. Il faut préciser que l’assemblée était riche de spécialistes : Yves Regourd à la double casquette de président du Bassin Versant Epage Viaur et du Syndicat d’amenée d’eau potable du Lévézou Ségala, Michel Artus, président du Syndicat Aveyron Amont (SMBV2A), Karine Lacan-Cruilles et Marion Sudres respectivement directrices de ces structures, accompagnées de leurs techniciennes et techniciens Clément Decaux et Chloé Fournel. L’Agence de l’eau Adour Garonne était également représentée par le biais de Thibault Dorado ainsi que Carole Bes et Sam Sharples du Lycée La Roque dans le cadre d’une étude qui a été réalisée sur la plaine Nostre-Seigne à Onet-le-Château. Ils ont pu témoigner d’un impact pas franchement négatif sur le parasitage des animaux et sur le rendement fourrager. Bien sûr, l’exemple local concernant le travail réalisé à la naissance du ruisseau de Lenne sous l’espace Raymond-Lacombe s’inscrit dans les actions menées par le SMBV2A. Il a pu, ce soir-là, être aussi expliqué.

En espérant maintenant qu’elle donne des idées à chacun pour mener des actions individuelles afin de réhabiliter ces fameuses zones humides vitales pour notre environnement.