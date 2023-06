Pourquoi la date du 1er juin représente-t-elle un moment charnière pour les météorologues ?

Si l'été démarrera le 21 juin, la saison estivale est marquée par une autre date, pour les météorologues. C'est le 1er juin ! Pourquoi ce jour est-il important ?

Qui dit mois de juin dit été. Pour beaucoup, le 21e jour de ce mois marquera le début officiel de la saison estivale. Mais pour les météorologues, c'est la date du 1er juin qui est charnière : elle marque le début de l'été météorologique.

Deux appellations distinctes

Comme l'explique Météo France, il y a deux appellations. La première parle de saison astronomique ou calendaire, qui débute avec les équinoxes et les solstices, selon la période évoquée. La seconde parle de saison météorologique. "Elle débute plus tôt et correspond à une période de trois mois pleins", ajoute Météo France.

Pourquoi ce décalage ?

Ce décalage n'est pas minime, puisqu'il y a 20 jours d'écart entre les deux débuts de saison. Pour l'expliquer, Météo France évoque "l'inertie de l'atmosphère", et prend l'été pour exemple.

"La durée d'ensoleillement maximale se situe autour du solstice d'été (20 ou 21 juin). Mais en raison de l'inertie de l'atmosphère, ce n’est qu’environ trois semaines plus tard que la température moyenne est généralement à son maximum, c'est-à-dire à la mi-juillet", est-il précisé. "On considère que ce moment correspond au milieu de l’été. Ainsi, en météorologie, l’été commence début juin et s’achève fin août."

Même son de cloche pour l'hiver, avec un ensoleillement minimal "au solstice d'hiver (21 ou 22 décembre). Mais avec l’inertie de l’atmosphère, le pic de l’hiver se situe plutôt mi-janvier. Ainsi l’hiver météorologique commence début décembre et s’achève fin février."

Mais alors... quelles sont les dates ?

Météo France ajoute également que "dans l'hémisphère Nord, la plupart des pays ont adopté cette règle". Quand commencent et s'achèvent les saisons météorologiques ? Voici le calendrier :