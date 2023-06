Le président de l’Agence nationale de la cohésion territoriale, Christophe Bouillon, a rencontré le maire afin d’évoquer les dossiers d’aménagements qui ont été poussés par le programme Action cœur de ville.

En amont de son rendez-vous à Millau, aujourd’hui et demain, en tant que président de l’association des petites villes de France et dans le cadre des assises du même nom, Christophe Bouillon a enfilé sa casquette de président de l’Agence nationale de la cohésion territoriale pour rencontrer le maire, Christian Teyssèdre et la sous-préfète de Rodez, Isabelle Knowles.

Cette rencontre fut l’occasion d’évoquer la mise en place du plan Action cœur de ville et ses concrétisations.

Pour le maire, le programme Action cœur de ville a été "une opportunité pour lever certains freins et accélérer la prise de décision'". Que ce soit en termes d’habitat, de développement économique et commercial, d’accessibilité, de mobilité, d’espaces publics et de patrimoine.

Même si des points restent à améliorer comme la vétusté et la vacance de certains logements," nous avons pu faire diminuer le taux de vacance commerciale à 6 % et nous voulons descendre en dessous de ce chiffre dans les années à venir ", assure Christian Teyssèdre.



Les efforts de la prochaine tranche du programme Action cœur de ville, 2023-2026, doivent porter sur d’autres projets comme "les aménagements des quartiers de Gourgan ou de Saint-Éloi, la construction de la maison des internes, des maisons de santé, etc.", détaille le maire. 234 communes sur 222 territoires métropolitains et ultramarins sont concernées par le plan d’investissement public Action cœur de ville. Sur le plan national, cinq milliards d‘euros sur cinq ans ont été débloqués par l’État.

« Il n’y a pas de fatalité »

Christophe Bouillon explique que l’Agence nationale de la cohésion territoriale n’a pas vocation à distribuer directement des subventions mais à apporter un appui "technique pour faciliter la concrétisation des projets".



Pour autant, ce programme, et d’autres, est-il suffisant pour redonner un second souffle aux centres-villes désertés par les commerces et les habitants ? "Il n’y a pas de fatalité, insiste Christophe Bouillon. Et puis, on remarque qu’il y a des effets. Quand on voit l’exemple de ce que fait Rodez avec son centre, on constate que cela peut fonctionner. Mais ce programme est avant tout un outil à disposition des maires. Nous sommes à leur service et ils doivent s’emparer de ce qui est mis à leur disposition pour faire avancer leurs projets."



Car, Rodez comme d’autres villes moyennes, n’échappe pas à une absence de dynamique démographique, de vieillissement, "dont il faudra rapidement se préoccuper dans les années à venir pour ne pas casser notre élan", glisse Christian Teyssèdre.