CARTE. Orages : 50 départements en vigilance jaune ce dimanche, dont 11 en Occitanie

Ce dimanche 4 juin 2023, Météo France a encore placé de nombreux départements en vigilance jaune orages. 50 en tout, dont 11 dans la région Occitanie.

La vigilance jaune orages gagne du terrain. 37 départements vendredi, 44 samedi, et désormais 50, ce dimanche 4 juin 2023, selon Météo France. Cela concerne encore une grande partie sud de la France.

50 territoires en jaune, 11 en Occitanie

Ce sont, en tout, 50 territoires qui sont en vigilance jaune orages, à partir de la Charente-Maritime et du Doubs, et jusqu'à l'extrême sud du pays. Mais toute l'Occitanie n'est pas concernée, puisque l'Aude et l'Hérault sont exemptés.

50 départements sont en vigilance jaune orages, ce dimanche. Météo France - Capture d'écran

"Cet après-midi et ce soir sur une moitié sud du Pays, orages susceptibles de donner à nouveau localement de très forts cumuls de précipitation en peu de temps", indique Météo France.

En deuxième partie de journée

C'est à partir de midi que la vigilance jaune sera active en Occitanie. Elle ne démarrera pas à la même heure dans tous les départements impactés par cette alerte :

Pyrénées-Orientales : de 12 heures à 21 heures

Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées : de 12 heures à 22 heures

Lozère : de 13 heures à 23 heures

Aveyron : de 14 heures à 22 heures

Tarn, Lot, Gard : de 16 heures à 22 heures

Tarn-et-Garonne, Gers : de 18 heures à 22 heures