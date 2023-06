Villefranche-de-Rouergue. La placette de la rue Prestat fait peau neuve

Après 45 jours de travaux, la nouvelle placette, rue Général-Prestat, sera inaugurée dans le courant de l’année.

Treize ans après l’incendie qui avait détruit un restaurant et un immeuble, la placette Prestat renaît de ses cendres. Début avril, des travaux municipaux ont commencé pour un réaménagement de l’espace. "Ce projet rentre dans une logique globale pour améliorer la qualité de vie des citoyens et rendre l’espace public plus agréable" appuie Jean-Claude Carrié, 1er adjoint à la mairie. "Dès que nous avons débuté notre mandant, nous nous étions mobilisés pour lancer une réflexion autour de ce lieu, en lien avec les habitants du quartier".

Un budget de 61 000 euros

Après 45 jours de travaux, le chantier doit se terminer prochainement pour une inauguration dans les prochaines semaines. "La conception a été réalisée en interne par un bureau d’études de la mairie. L’opération consiste à créer un revêtement qualitatif. Le sol est traité en béton bouchardé comme celui du parvis de la nouvelle médiathèque, indique l’élu. On a travaillé pour que l’espace soit accessible aux personnes à mobilité réduite". Le montant des investissements s’élève à 61 000 euros.

Dans les prochains mois, une fois l’été passé, le site doit être végétalisé pour accueillir du monde à l’ombre, sur des bancs et des tables. Au programme, deux érables "adaptés à l’exposition au soleil et à la nature du sol", doivent être plantés. Autour de la placette, des fosses ont été creusées qui doivent accueillir de la vigne, dont des ceps de Macarou.

Une terrasse de restaurant

"C’est un exemple concret de l’un de nos premiers chantiers livrés dans notre politique de reconquête de l’espace public, ajoute Jean-Claude Carrié. Cela s’inscrit dans une logique de créer des îlots d’aération dans la Bastide".

La placette devrait accueillir la terrasse d’un restaurant. L’immeuble attenant doit lui aussi être rénové par le bailleur social Polygone pour créer un lieu de restauration au rez-de-chaussée et des logements dans les étages. La livraison est prévue dans le courant de l’année 2024.