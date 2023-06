À Rodez, de nouvelles plateformes bousculent les codes du permis de conduire

Avec l'arrivée du permis digitalisé comme le propose l'entreprise Le permis libre, le mode de consommation évolue.

Il suffit de parcourir les différentes auto-écoles de la ville pour s'en rendre compte, petit à petit, les salles de code se vident. Un symptôme qui reflète une véritable évolution dans le milieu. Aujourd'hui, le mode de consommation du permis évolue, et c'est en premier lieu lié à l'arrivée d'une nouvelle offre, le permis digitalisé.

En figure de proue, ce sont des entreprises comme Ornikar ou Le permis libre qui proposent ce dispositif. Avec un fonctionnement qui diffère quelque peu du permis de conduire comme nous le concevions il y a quelques années. "Sur notre plateforme en ligne, pour le code de la route, vous obtenez des cours et tout un accès a divers types d'exercices numériques, avec même un système de coaching, présente Romain Durand, directeur général de la firme Le permis libre, qui vient de poser ses valises à Rodez. Pour ce qui est de la conduite, nous travaillons avec des moniteurs indépendants, qui étaient auparavant salariés dans des auto-écoles conventionnelles."

Ainsi, les apprenants suivent une formation à distance, avec la seule rencontre du moniteur, qui fixe un point de rencontre à son élève pour les heures de pratique. Ce qui met en avant de nombreux avantages selon Romain Durand. "Nous pouvons proposer une offre bien moins chère aux participants, et qui correspond aux besoins de la nouvelle génération, qui a grandi avec le numérique." Pour 20 h de conduite et une offre complète de cours de code, l'entreprise promet un coût de 799 €, contre une moyenne estimée à 1 178 € dans une structure conventionnelle.

Les auto-écoles traditionnelles résistent

De leur côté, les auto-écoles ont bien constaté cette évolution du milieu. "Nous avons de plus en plus d'inscrits qui se présentent en ayant déjà obtenu leur code", constate Nelly Cayre, gérante de l'enseigne ruthénoise d'ECR sur le tour de ville. Selon elle, l'offre traditionnelle peut résister. "Nous apportons un accompagnement qu'une plateforme digitalisée ne peut offrir." Et puis, le fait de pouvoir compter sur une agence de proximité reste important pour de nombreux Aveyronnais. C'est d'autant plus le cas lorsque les locaux sont positionnés à proximité des lycées. "Avenue Victor-Hugo, nous nous rendons compte que de nombreux lycéens de Foch continuent de venir après leurs cours, c'est pratique pour eux", analyse Nelly Garrigues, responsable de l'auto-école 1000 bornes, qui compte aussi une antenne à Onet-le-Château.

Face à cette nouvelle forme de concurrence, d'autres entreprises se sont adaptées. "Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons une offre du code exclusivement en ligne, en plus de notre offre habituelle en salle", explique Amelyne Dousset, enseignante et secrétaire pour Rodez permis, avenue Victor-Hugo. Ainsi, selon elle, "la facilité du code en ligne est gardée, tout en assurant un certain accompagnement". En tout cas, malgré ces nombreuses évolutions, les professionnels constatent un marché encore conséquent, et des délais pour passer son examen du permis B qui restent importants, surtout à l'approche de l'été.