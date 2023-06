L'Aveyron a vécu une fin de journée mouvementée, mardi 6 juin 2023. Entre grêle, pluie et orages, le département n'a pas été épargné. Retour en images.

Depuis plusieurs jours maintenant, l'Aveyron compose avec une vigilance jaune orages. Encore en vigueur mardi 6 juin 2023, elle s'est traduite par de vives perturbations à certains endroits du département.

"Pluies orageuses sur plusieurs secteurs"

Dès le début d'après-midi, Météo Sud-Aveyron avertissait : "les pluies orageuses reprennent ce mardi sur plusieurs secteurs", faisant également état d'orages "en cours sur les Monts de Lacaune, l'Aubrac (Laguiole et Brameloup) et sur le secteur de Sébazac ainsi que sur le Causse Noir près de Lanuéjols".

Pluie, orage, grêle...

L'atmosphère est ensuite devenue hostile. La station météo de Pont-de-Salars a relayé, sur ses réseaux, une vidéo enregistrée dans la commune, où un orage de grêle s'est présenté peu après 17 heures, ce mardi.

Les précipitations ont aussi provoqué des ruissellements sur les routes, "entre Soulobres et les Aumières sur les hauts de Millau", comme l'indique Météo Sud-Aveyron, qui ajoute : "plus de 52mm enregistrés par la station Météo France de Soulobres (Millau) dont 48mm en 36 minutes".

Selon la station de Pont-de-Salars, "la température a chuté de 7°C en seulement 20 minutes", et la circulation entre la même commune et Le Vibal est devenue "délicate", avec plusieurs photos à l'appui.

Enfin, Météo Sud-Aveyron a relayé une vidéo de ruissellement à Bonnecombe, entre La Primaube et Cassagnes-Bégonhès, en fin de journée également.

L'Aveyron frappé près de 1 000 fois par la foudre

Une donnée témoigne de la fin de journée orageuse vécue par l'Aveyron : le territoire a été frappé par la foudre à 948 reprises entre midi et 18 heures, ce mardi 6 juin 2023. Il n'y a qu'un département de France qui a subi ce passage plus de fois : les Landes, avec 1 277 impacts. Ségur, Saint-Jean-du-Bruel et Nant, avec respectivement 27, 26 et 23 impacts, ont été les communes les plus touchées par la foudre.

Retour au calme ce mercredi ?

Pour la première fois depuis plus d'une semaine, ce mercredi 7 juin 2023, l'Aveyron n'est pas placé en vigilance jaune orages. Si 21 départements de France le sont, ce n'est pas le cas du territoire aveyronnais qui, au même titre que la région Occitanie, échappe à l'alerte. Météo France prévoit quelques averses du côté de Laguiole et Sévérac.