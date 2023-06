Les soldes d'été commencent bientôt : voici les dates de début et de fin dans votre département

C'est bientôt l'heure de faire de bonnes affaires, voici ce qu'il faut savoir.

Les soldes d'été démarrent bientôt ! Dans la grande majorité des départements, le top départ sera donné mercredi 28 juin 2023, et les soldes s'achèveront mardi 25 juillet inclus.

Voici où les dates diffèrent pour les soldes d'été :

Corse (2A et 2B) du mercredi 12 juillet 2023 au mardi 8 août 2023

Guadeloupe (971) du 30 septembre 2023 au 28 octobre 2023

Martinique (972) du 5 octobre 2023 au 1 er novembre 2023

novembre 2023 La Réunion (974) du 4 février au vendredi 3 mars pour les soldes d'été (du 2 septembre 2023 au 29 septembre 2023 pour les soldes d'hiver)

Saint Pierre-et-Miquelon (975) du 19 juillet 2023 au mardi 15 août 2023

Saint-Barthélemy (977) du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d'été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d'hiver)

Saint-Martin (978) du 14 octobre 2023 au 10 novembre 2023 pour les soldes d'été (du 6 mai 2023 au 2 juin 2023 pour les soldes d'hiver)

Quelles sont les règles pour les commerçants pendant les soldes ?

Il faut savoir que la durée de chaque saison de soldes est comprise entre trois et six semaines, et que les dates sont fixées par un arrêté en date du 27 mai 2019 et le code du commerce. Durant cette période, plusieurs pratiques spécifiques sont autorisées chez les commerçants, telle que la possibilité de vendre leur stock à perte. De la publicité ou des annonces de réduction de prix peuvent être utilisées.

En revanche, des règles encadrent les périodes de soldes. Les commerçants ne peuvent par exemple proposer des réductions que sur des articles payés et proposés à la vente au moins un mois avant la date des soldes. Il est obligatoire d'indiquer clairement le rabais du prix, et de pouvoir différencier quels produits sont soldés et lesquels ne le sont pas.

Aussi, il est interdit pour le commerçant d'augmenter le prix d'un produit avant la période des soldes afin de faire croire au consommateur qu'il bénéficie d'une offre promotionnelle plus importante qu'elle ne l'est vraiment. Il est également interdit de ne pas appliquer les réductions de prix affichées en vitrine. Les comsommateurs ont le droit de demander réparation au vendeur en cas de vice caché.