Rencontre entre les occitanistes de Mur-de-Barrez et de Sainte-Geneviève

Récemment, les élèves de la classe de CM1 CM2 et leur professeure Cécile Picou sont venus à la rencontre des élèves de sixième occitanistes de Laëtitia Gros, professeure d’occitan.

Cette matinée était l’occasion de faire se rencontrer les élèves lors d’une liaison école/collège autour de la culture occitane locale. L’occitan est enseigné au collège de Mur-de-Barrez à partir de la sixième jusqu’en troisième.

Les écoliers et les collégiens ont tout d’abord visité Mur-de-Barrez, une visite très intéressante guidée par Eléonore de l’office de tourisme. Depuis la place et la tour de Monaco en passant par l’église, ils ont fini leur promenade par le château et son esplanade. L’occasion d’y admirer la vue splendide avec un temps propice à la balade et à la contemplation. Dans un deuxième temps, les enfants sont rentrés au collège afin de participer à des jeux traditionnels occitans. Organisés par les élèves de 6e, ils ont pu jouer tous ensemble au pairòl, à la berreta ou encore au tambornet en mélangeant les classes et les niveaux. Bien contents de ces activités partagées, ils ont enfin pique-niqué au collège en profitant du beau temps. Une matinée sympathique et agréable autant pour les élèves que pour leurs professeures.