Aveyron : Roquefort en fête pour faire rayonner le roi des fromages

De nombreux chefs, dont Sébastien Bras, seront présents à Roquefort-sur-Soulzon ce samedi 10 juin pour honorer ce produit qui fait la fierté d'un territoire.

Une semaine après la Fête de la brebis, rebelote. Cette fois-ci, plus que l'animal, c'est le roi des fromages qui sera mis à l'honneur lors de la manifestation Roquefort en fête, organisée ce samedi 10 juin à Roquefort-sur-Soulzon. Au programme toute une journée d'animations ayant pour seul objectif de mettre en valeur ce fromage qui fait la renommée du Sud-Aveyron. "C'est un moment essentiel pour la filière, se réjouit Sébastien Vignette, secrétaire général de la Confédération générale de roquefort, à la manœuvre des opérations. Cela permet notamment de faire rayonner le produit, mais également de rapprocher les acteurs nécessaires quant à sa réalisation."

Pour cela, bien sûr, cette journée sera un grand moment gastronomique. Sept chefs tenteront de sublimer le roquefort dans des mariages ambitieux, comme l'emblématique Sébastien Bras dans une recette mêlant le roi des fromages avec abricots et légumes. De son côté Hervé Busset y mêlera orties et noix. Une décision stratégique pour l'AOP roquefort. "Nous avons choisi des chefs étoilés ou médiatiques proches du terroir, pour confectionner ces mariages insolites. C'est une bonne manière de mettre en lumière ce produit." Pour s'offrir ce moment gourmand, il faudra débourser 5 € par portion.

Visites, ateliers et expositions

Mais ce n'est pas tout. Au-delà de cet aspect, plusieurs expositions, ateliers et visites viendront garnir le tableau, mettant en lumière le travail autour de la fabrication de ce fromage au lait de brebis. "On ne souhaite pas seulement louer le côté gustatif, c'est important de mettre en avant nos métiers et le processus de fabrication du roquefort. Si nous existons, c'est grâce à des gens fiers et motivés qui œuvrent au quotidien", précise Sébastien Vignette.

Pour la plus vieille AOP fromagère de France, l'expérience se veut complète, c'est en ce sens qu'une soirée festive est aussi proposée, avec bandas, marché de pays et terrasse musicale autour de la salle des fêtes de Roquefort-sur-Soulzon. "Sans oublier le chef-d’œuvre de la journée, le spectacle pyrotechnique", ajoute le secrétaire général.

"E comme excellence"

Tout ceci dans un contexte également stratégique. En guerre contre le Nutri-score octroyant une note de E pour se produit, l'AOP souhaite se défendre et louer ses valeurs. "Ce savoir-faire local est une fierté à l'échelle internationale. Nous ne pouvons pas accepter d'être réduits à un simple algorithme. Ce n'est pas qu'un simple fromage c'est aussi une histoire de transmission d'un patrimoine agricole et culturel. Le "E" oui, mais comme excellence."

Lors de la première édition en 2019, un total de "16 000 visiteurs" s'était massé dans les rues de la cité fromagère selon l'organisation. Un succès que l'AOP souhaite renouveler cette année, avant de fêter ses 100 ans en 2025. Sébastien Vignette résume l'événement à sa manière. "Cette journée est à l'image du roquefort, qualitative et ambitieuse mais dans le même temps accessible et familiale."