Football : Rodez aura bien une équipe en U19 National la saison prochaine !

En barrage d'accession, les U18 du Rodez Aveyron football ont battu Balma ce samedi à Cahors, 0-0 4-2 tab. Le club du piton pourra donc compter sur une formation espoirs au plus au niveau national l'an prochain.

C'est une première à Rodez. Corentin Issanchou et les siens l'ont fait. Ils ont battu Balma ce samedi à Cahors lors du barrage d'accession. Eux qui ont remporté 20 de leurs 22 matches de la saison régulière, ont tout de même eu chaud ce samedi dans le Lot. N'effaçant les banlieusards toulousains que lors d'une séance de tirs au but remportée 4-2 et jouée après un nul vierge.

Peu importe. Le plus important est là pour les jeunes hommes du coach Guillaume Miquel : la montée en U19 National, pour la première fois de l'histoire du club. Cela valait bien un envahissement du terrain.