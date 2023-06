Decazeville. La team Tic et Tac à la rencontre des résidents de l’Ehpad

Les résidents de l’Ehpad et de la Maison d’accueil spécialisée du centre hospitalier de Decazeville ont eu l‘immense plaisir de recevoir la team Tic et Tac. Un temps d’échange apprécié : l’occasion de rêver, de voyager et d‘échanger

Récemment, les résidents de l’Ehpad et de la Maison d’accueil Spécialisée du centre hospitalier de Decazeville ont voyagé en Laponie. Ceci grâce à la Team "tic et tac" ! Voyager, rêver et échanger Elles sont venues à la rencontre des résidents pour leur faire partager une vidéo très sympathique de leur raid en Laponie. Pour l’occasion, la salle d’animation s’est transformée en salle de cinéma et tous ont pu admirer les aventurières sur un traîneau tiré par un renne nommé Pinocchio ! À l’issue de la représentation, Marie-Hélène Murat et Corinne Carrey ont offert un goûter et des petits présents, très appréciés, aux résidents de l’Ehpad et de la Mas pour les remercier d’avoir soutenu le Laponie Raid Trophy 2023 au profit de la Cami. Cet après-midi cinéma autour d’un goûter clôture une aventure qui avait débuté par une première rencontre avec la team "Tic et Tac" en septembre 2022 avec la présentation du projet. Ensuite les résidents ont décidé de soutenir la Cami avec la création d’œuvres picturales et de céramiques qu’ils ont eu l’honneur de pouvoir exposer au cinéma La Strada. La fameuse expo-vente de tableaux et de céramiques a permis de récolter la somme de 263,50 € remise à Monsieur Cabantous Christian président de l’Association Cami le 31 janvier autour d’une animation musicale organisée par le centre hospitalier de Decazeville.