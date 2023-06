Match Bordeaux - Rodez arrêté : "Quel est l’intérêt de venir fêter devant notre virage ?", le supporter agresseur de Lucas Buadès donne sa version

Alors que ce samedi matin les Girondins de Bordeaux ont publié un communiqué dans lequel ils indiquent porter réclamation contre le Rodez Aveyron football après le dernier match de Ligue 2 arrêté vendredi 2 juin au Matmut Atlantique, Marc, l'ultra bordelais qui est descendu sur la pelouse et à l'origine de l'arrêt, a pris la parole chez nos confères de So Foot.

C'est dans un entretien paru ce samedi matin sur le site internet de So Foot que Marc, l'ultra bordelais de 45 ans faisant partie du directoire des Ultramarines, auxquels il adhère depuis 2011 au sein de la section Haute-Savoie, a pu s'expliquer en détail sur son comportement ce soir-là. Sortant d'un relatif silence.

Silence dans lequel, sa première victime, le milieu droit Lucas Buadès, reste plongée depuis cette fameuse soirée du 2 juin quand le supporter est descendu sur la pelouse pour s'en prendre aux Ruthénois venus célébrer son but devant la caméra du diffuseur télé.

"Là, la colère monte en moi"

Le journaliste lui demande : " Après l’ouverture du score de Lucas Buadès, que voyez-vous depuis la tribune et que se passe-t-il dans votre esprit ?"

Sa réponse : " Après le but, je me dis que la montée est fichue car nous devons l’emporter au minimum 6-1 pour dépasser Metz à la différence de buts. C’est la détresse absolue. Puis, je vois le buteur se diriger vers le poteau de corner en longeant la ligne de but et ensuite il revient en notre direction ! Je me demande ce qu’il fait. Je le vois avancer vers la tribune avec ses coéquipiers qui le rejoignent. Et là, la colère monte en moi. Pourquoi ces joueurs qui sortent de nulle part, pour qui nous n’avons aucune animosité particulière, viennent vers nous ?

"Je le prends comme une provocation"

Je le prends comme une provocation. Avec du recul je peux dire que j’ai réagi instinctivement pour deux raisons : la première, c’est la colère. La deuxième, c’est que j’estime qu’ils représentent un danger pour eux et pour nous car la tribune est électrique. Quel est l’intérêt de venir fêter devant notre virage ? On parle d’intrusion sur le terrain, mais pour moi le terrain démarre derrière la ligne blanche. Alors OK, juridiquement je me trouvais peut-être sur le terrain et je vais le payer. C’est une erreur d’appréciation de ma part."

"Je réfute totalement le terme d’agression"

Relance du journaliste, Mathias Edwards: " Beaucoup qualifient ton geste « d’agression ». C’est un terme que tu acceptes ?"

Sa réponse : "Je réfute totalement le terme d’agression. Cela fait 30 ans que je suis mon club partout, que ce soit en France ou en Europe. Des matchs à enjeu, j’en ai connu quelques-uns. J’ai voulu repousser le groupe de joueurs de Rodez pour les raisons déjà évoquées. Je n’ai frappé personne, je suis catégorique. Et je suis quasiment certain de ne pas avoir touché Lucas Buades. Je pousse le numéro 25 (Clément Depres, remplaçant ce soir-là, NDLR). Quand je lis des termes comme « agression » ou « violence », je m’inscris en faux et les images parlent d’elles-mêmes.

Lorsque j’arrive devant le joueur, on peut lire sur mes lèvres : « Qu’est-ce que tu fais là ? » Il n’y a aucune insulte. Et effectivement, je les repousse, mais pas dans le but de leur faire mal. Alors qu’on soit clairs : ce n’est pas à moi de le faire, je comprends qu’on ne puisse pas tolérer qu’un spectateur puisse s’approcher du terrain, mais la disproportion est déraisonnable. On parle de jeunes sportifs professionnels, habitués aux chutes et aux contacts, qui tombent comme des quilles après s’être fait légèrement bousculer."

Sans casier judiciaire selon lui et n'ayant pas consommé d'alcool toujours selon ses dires, Marc est ensuite questionné sur le moment où il s'est livré à la police.

"Quelle est cette mascarade ?"

" Une fois que je réalise mon erreur, je retourne dans la tribune et me fais discret, dit-il. Pour moi, le match va reprendre tout de suite. Au bout d’un quart d’heure, on me dit que le match n’a toujours pas repris. Là, je suis choqué et étonné. Quand je comprends que le match ne va jamais reprendre, la stupeur est totale. Comment peut-on arrêter ce match ? Quelle est cette mascarade ? Je découvre les images sur mon téléphone, avec tous les messages qui vont avec, et je comprends l’ampleur que c’est en train de prendre.

Étant un habitué de la tribune, connu des services de sécurité comme quelqu’un qui ne génère pas de violence inutile, je me dis que cela ne sert à rien d’essayer de quitter le stade incognito. Donc je décide de me rendre au poste de police du stade en compagnie de quelques proches du groupe, pour voir ce qu’il en est. Là, ils m’ont menotté et emmené en garde à vue. J’y suis resté 48 heures."

Pour rappel, la commission de discipline de la LFP doit rendre sa décision sur l'arrêt de cette rencontre ce lundi. Lucas Buadès, très affecté par la situation, est lui en arrêt depuis les faits selon son avocate, protégé dans la maison familiale en Haute-Garonne selon nos confères de La Dépêche.