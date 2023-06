Rodez : pour cet été, l'agglo revêt ses plus beaux habits de fête

- du 20 au 25 juin, festival de cirque Existe au camping de Layoule, organisé par le Club.

- le 24 et 25 juin, fête des Quatre-Saisons, avec le concert d'Amel Bent le 24 à 21 h 30

- du 22 au 24 juillet, F'estivada aux haras, avec la présence d'artistes comme Soprano ou Christophe Maé.

- le 26 et 27 juillet, à Rodez et Onet-le-Château, départ et arrivée de deux étapes du Tour de France féminin.

- du 31 juillet au 19 août, animations dans le cadre de Rodez plage au Haras.

- du 3 au 27 août chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche, spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale.

- le vendredi 25 août, soirée gourmande et musicale à Onet-le-Château avec le groupe de Philippe Etchebest Chef and the gang au parc du château d'Onet village.

- en juillet et en août place de la Cité, exposition photo Les invisibles du clocher, retraçant les petits secrets de la cathédrale.

- les vendredis 7 et 28 juillet ainsi que les 11 et 25 août, marché de producteurs de pays au Monastère.