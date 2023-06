CARTE. Orages et fortes pluies ce dimanche dans une grande partie du pays avec des risques de grêle, 76 départements en vigilance jaune

Voici les 73 départements placés ce dimanche 11 juin en vigilance jaune (orage) et les trois en vigilance jaune (pluie-inondations).

Alors que sept départements étaient placés en vigilance orange samedi 10 juin, de nouveaux orages sont à prévoir ce dimanche 11 juin.

La totalité de l'Occitanie en jaune

Pour ce qui est de ce dimanche, aucune vigilance orange n’est actuellement prévue. Une bonne partie du pays restera cependant en vigilance jaune, dont les 13 départements de l'Occitanie. La zone orageuse se décalera légèrement vers l’Est, sur les deux-tiers Est du pays, à l’exception de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine qui seront épargnées.

76 départements sont placés en vigilance jaune ce dimanche 11 juin. Capture d'écran - Météo France

Cumuls de pluie importants

Dans le détail, les orages se développeront vers la mi-journée sur les reliefs de Pyrénées, du Massif central, du Jura, des Alpes et de la Corse. Ils se formeront également dans l’après-midi dans une zone allant de l’Est des Hauts-de-France et de la région Champagne-Ardenne à la Bourgogne, en passant par l’Ile-de-France. Ils seront localement très intenses avec des cumuls de pluie importants en peu de temps, et un risque de grêle.

En fin d’après-midi les averses orageuses déborderont sur les plaines de la région PACA et surtout, pendant la nuit, sur les plaines du Sud-Ouest, au sud de la Garonne.

Ailleurs le temps redeviendra plus calme dans la nuit. La façade atlantique et les régions méditerranéennes resteront à l’écart du temps agité malgré une ambiance nuageuse dans la matinée. Les éclaircies deviendront importantes l’après-midi.