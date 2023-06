Cyclisme : Adelheid Morath et Wout Alleman champions d'Europe de VTT marathon à Laissac

Dimanche 11 juin, les épreuves élites des championnats d'Europe de VTT marathon ont été remportées par un Belge et une Allemande.

Après les épreuves classiques du Roc laissagais, samedi, Laissac et les Palanges accueillaient, dimanche, les épreuves des championnats d'Europe de VTT marathon.

Après près de 4h27'14 d'effort et 80 kilomètres de course, c'est l'Allemande Adelheid Morath qui s'est adjugé le titre en catégorie élite féminine, devant la Française Estelle Morel. Et ce avec plus de 5 minutes d'avance ! La Suissesse Irina Luetzelschwab complétant le podium en 4h45'40.

Chez les hommes, la bataille a été bien plus serrée. Jusqu'à trente kilomètres de l'arrivée, trois hommes se tenaient en une seconde : Wout Alleman (Belgique), Fabian Rabensteiner (Italie) et Daniel Geysmair (Autriche). Si ce dernier a fini par lâcher ses deux partenaires de tête, les deux hommes se sont tiré la bourre jusqu'au kilomètre 75. Et puis, Alleman a pris les choses en main pour s'imposer en patron à Laissac aux alentours de 14 heures, en 4h28'40, au bout des 95 kilomètres. L'Italien Rabensteiner, champion d'Europe 2022, a décroché la médaille d'argent 2'11 plus tard.

Wout Alleman n'a jamais quitté le top 3 durant les 95 kilomètres d'épreuve. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Une journée marquée par le soleil et la chaleur, ce qui dénote avec les conditions enneigées de la dernière édition !