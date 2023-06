Laissac-Sévérac l'Église. L’estive sur la marche d’un beau succès

Cent personnes ont participé à la marche de l’Estive organisée par l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac, bureau de Laissac.

Le départ avait lieu à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Lenne où le maire, Sébastien Cros et ses conseillers ont accueilli les participants avec du café, jus de fruit et le célèbre gâteau à la broche de Gigi.

Les randonneurs ont eu ensuite le privilège d’accompagner sous le soleil, le troupeau de Clément et Cécile Chassaly en rejoignant leur ferme à Grun et en suivant les bêtes jusqu’à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac.

Après un repas traditionnel aligot, ils ont pu visiter l’après-midi la ferme du panier du Causse ou la Miellerie du Val de Serre. L’équipe de l’office de tourisme remercie ces prestataires pour leur accueil. Elle remercie également les élus qui leur ont fait l’amitié de les rejoindre à la mi-journée pour partager un petit moment convivial : Marc Bories, maire de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, Christian Naudan, maire de Sainte-Eulalie-d’Olt, président de Communauté des communes des Causses à l’Aubrac et conseiller départemental, et Jean-Claude Anglars, sénateur. L’office exprime aussi sa gratitude aux bénévoles du club de randonnée "Laissac à Dos" pour leur précieuse contribution et leur présence à ses côtés, avec une mention spéciale pour l’aide en cuisine.

Les prochains rendez-vous seront d’abord le week-end du Roc Laissagais les 10 et 11 juin et ensuite la Caminade le 23 août.