Baraqueville. L’Usep initie ses élèves aux quilles de huit

L’Usep, rattachée à la Ligue de l’enseignement, signifie Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. Union, car l’Usep est composée d’un comité national, de comités départementaux et d’associations Usep locales. La mission du comité départemental est d’organiser des rencontres sportives entre différentes écoles pendant le temps scolaire et hors temps scolaire et de soutenir les activités proposées par les Usep locales.

Récemment, 11 écoles (Le Nayrac, la Vitarelle, Balsac, Bozouls, Sébazac, Ceignac, Baraqueville, Carcenac, IME de Saint-Laurent, la Primaube et Saint-Cyprien) avaient envoyé leurs 151 élèves s’initier aux quilles de huit sur le tout nouveau quillodrome de Baraqueville.

Deux sessions étaient au programme. Dès 10 h début des rencontres avec ½ jeu traditionnel, du molky, des jeux de palet, des quilles au maillet et du bowling. Pour la seconde demi-journée : Une initiation à la quille d’or et une partie de quilles.

Organisé conjointement par le comité départemental sportif ses responsables et bénévoles et accueilli sur les terres de club de Baraqueville cher au président Bernard Mouly, les élèves ont tous été équipés de tee-shirt et un goûter leur a été offert.

La présence du maire et conseiller départemental Jacques Barbezange et de Michel Artus président de l’association intercommunale pour la promotion sportive et culturelle des quilles, montrait bien toute l’importance de ce type d’évènement.