Flavin. Un "city stade" pour le 4 juillet

L’entreprise "idverde" procède actuellement à l’aménagement d’un espace sportif à destination des habitants de la commune. Ces travaux débutés en mai verront leur achèvement en juillet pour une inauguration prévue le 4 juillet.

Subventionné par l’agence nationale du sport, le département et la région, cet espace clos comprendra un plateau multisports, "city stade", basket, foot, tennis, volley, avec skate park, terrain de bosses, aire de musculation connectée. Ce lieu de rencontre convivial sera également doté de bancs et de tables de pique-nique et d’une indispensable fontaine à eau.

Ce type de terrain multisports s’adresse à toutes les populations désireuses de pratiquer du sport ; l’accès en sera libre et aménagé pour les personnes à mobilité réduite. À noter que le terrain est pour l’instant interdit au public.