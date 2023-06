Viviez. Challenge Marty : les pétanqueurs terminent à la 2e place

Les bénévoles de l’Amicale pétanque de Viviez ont organisé le challenge Marty qui, chaque année, réunit les membres des bureaux des différents clubs du district (ou secteur de Decazeville). Les 17 clubs n’ont pas tous répondu présents mais comme il était possible d’engager deux formations par club, 24 équipes y ont participé. Firmi a remporté le beau challenge. Mais les Viviezois n’ont pas démérité, plaçant une équipe sur le podium, à la deuxième place : Brigitte Durand, Patrick Portero, Gilles Durand. Montbazens se classe 3e.

Les bénévoles et pétanqueurs viviezois ont été remerciés pour leur bonne organisation au sein de l’espace Jacques-Rey et les repas, midi et soir, qui ont ravi les participants.