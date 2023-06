Comps-la-Grand-Ville. La 6e manche district du championnat de quilles de huit sur le terrain de Comps

Récemment, les quatre équipes Céor- Lagast du nouveau club, Sport Quilles Cassagnes-Salmiech-Comps, jouaient sur le terrain de la commune de Comps à La Bruyère.

Après cette 6e manche le classement est le suivant : en 1re série, l’équipe Boissonnade Mathieu, à la 4e place avec 512 quilles, à la 9e place l’équipe Alvernhes Davy, avec 485 quilles. En 3e série, l’équipe Cayron Alexis, tombait 500 quilles et celle de Cailhol Ludovic 458. On peut aussi souligner qu’en Essor B, l’équipe Gaubert Joris qui jouait sur le terrain de Bozouls, se classe 7e sur 20 équipes engagées avec 576 quilles. Responsable de la buvette la matinée et sur le terrain l’après-midi, notons que l’incontournable Didier Bousquet (alias Mickey) trésorier du club et surtout joueur confirmé dans l’équipe de l’Essor B a réalisé dimanche une belle performance avec 158 quilles, se classant ainsi, 1er dans sa catégorie. Bravo à lui et félicitations à tous ces joueurs ! Il est évident que plusieurs joueurs bénévoles du club, SQCSC, étaient également à la manœuvre pour l’organisation ou la préparation du terrain. Il reste à ces passionnés du jeu de quilles, 3 manches à jouer dont une de rattrapage.

Le bureau actuel est le suivant : Président, Bastien Rhoute, coprésident Joris Gaubert, secrétaire Davy Alvernhes et trésorier Didier Bousquet.