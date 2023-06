Thérondels. La journée Usep rassemble 130 enfants

L’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré) propose des journées de sport de nature et de découverte de l’environnement aux élèves des classes de primaire.

Dernièrement, Laura déléguée Usep avait donné rendez-vous à 130 enfants des écoles publiques de Lacroix-Barrez, Taussac, Mur-de-Barrez, Brommat et Thérondels pour une journée de plein air nature avec jeux d’orientation et balades sur le sentier de l’imaginaire de Thérondels.

Le matin, les plus petits partaient pour une balade sur le sentier "des canards" pour découvrir la flore puis faire une halte au plan d’eau de la Cazournie afin d’admirer les canards et les oies. Pendant ce temps les plus grands participaient à des jeux d’orientation sur le couderc. Le midi, le pique-nique réunissait tout le monde sous les tilleuls.

L’après-midi les plus grands s’élançaient sur le sentier "des vaches" pour une belle balade très instructive qui permettait d’identifier et de mieux connaître les plantes de la région.

Pendant ce temps les petites sections s’initiaient à l’orientation.

Une belle journée très réussie sous un soleil radieux grâce à l’implication des accompagnants bénévoles et parents qui doivent être vivement remerciés.