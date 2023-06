Flavin. Les enfants découvrent le cirque avec Familles Rurales

Depuis septembre l’association Familles Rurales propose aux enfants de s’initier aux arts du cirque. Tous les vendredis, pendant une heure pour les 4/6 ans et 1h1/2 pour les 7 ans et plus, soit 17 enfants au total, Guillaume Clerc qui représente "Vit’anim pour tous" leur propose diverses disciplines : jonglage, acrobaties, exercices d’équilibre…. Cette année, le projet porte plus particulièrement sur le cirque et le cinéma avec l’accent mis sur les personnages de clowns..Un spectacle mis en musique sera proposé aux parents et amis, le 30 juin à 18 h 30 à la salle des festivités. On attend ce jour avec impatience.