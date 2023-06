Villefranche-de-Rouergue. Paillettes, hip-hop et peace and love

Reconduite par le collectif "Les Bonnes Débroussailleuses", l’édition 2023 a rencontré un franc succès entre banquet partagé, stands, marche, danse, chorales et concerts.

Reconduite par le collectif "Les Bonnes Débroussailleuses", l’édition 2023 a rencontré un franc succès entre banquet partagé, stands, marche, danse, chorales et concerts.

Il y en avait pour tous les goûts… Du travesti le plus soft au plus provocateur, et des paillettes en veux-tu en voilà ! "Nous voulons banaliser toutes les orientations sexuelles et quand bien même nous avons fait du chemin depuis notre première marche des fiertés, force est pour nous de rappeler que les violences homophobes ont augmenté de 28 % en 2022", a déploré une militante du Collectif "Les Bonnes Débroussailleuses", lors de la prise de parole.

Pour lutter contre la discrimination, le collectif organise des soirées bimensuelles ouvertes à tous au Café du Centre à la Fouillade et aux Hauts-Parleurs de Villefranche.

Les Débroussailleuses interviennent aussi en milieu scolaire comme cette année au Lycée de la Roque à Rodez. Et Solène insiste "Oui, c’est un mouvement politique et nous sommes solidaires des luttes sociales en cours. Nous nous mobilisons aussi contre la montée de l’extrême-droite."

Une détermination qui leur vaut le soutien de nombreuses associations mais quelques difficultés, aussi, pour obtenir toutes les autorisations de défiler et d’occuper ce samedi les places symboliques de la ville, du St-Jean à la Collégiale. Il n’empêche… tout au long de la journée, la ville a palpité au rythme du tempo orchestré par le collectif : ateliers "pancartes", "écriture", "maquillage" et même "barber truck" au village associatif avant de démarrer la marche des fiertés rurales en tour de ville au son des DJ Klit et Transical Select, appuyés à l’occasion par la Frappe, le groupe de percussions venu de Toulouse. "C’est plein de fraîcheur et tellement bon enfant !", s’est enthousiasmée une touriste retraitée, tout en mitraillant la troupe Hip-Hop Peppermint déployée sur le parvis de l’église.

Il y avait de la fraîcheur, certes, mais il y avait surtout de la couleur et de la gaieté pour toutes ces générations mélangées, venues prendre une bouffée de "peace and love" pour mieux respirer dans la sinistrose ambiante.