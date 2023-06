La Loubière. Rassemblement intergénérationnel pour les éclaireurs

Depuis 85 ans Eclaireurs et Eclaireuses de France proposent des loisirs et des activités éducatives et de création à de jeunes enfants avec de stricts principes de laïcité et d’encadrement bénévole essentiellement assuré par des jeunes dûment formés pour ces missions. Dans le secteur ruthénois, c’est en 1964 qu’un premier groupe d’éclaireurs fut fondé avant de fusionner, quatre ans plus tard avec les Eclaireuses et de s’installer sur le site de Crozes, commune de La Loubière. Dans ce local jouxtant un terrain arboré, les générations successives de Lutins et Lutines (6 à 8 ans), Louvettes et Louvetaux (8 à 11 ans), Eclé.e.s (collégiens et collégiennes), et Aîné.e.s, s’adonnent, généralement un week-end par mois ou durant les vacances scolaires, à des jeux de plein-air, veillées, activités sportives, créations et explorations en autonomie ou itinérances sans adultes mais parfaitement sécurisés et résolument pédagogiques. Le responsable M. Speiser a fait appel à la mémoire et aux archives de la doyenne des encadrants, Mme Monique David, pour rassembler non seulement ces documents mais aussi afin d’organiser une journée d’amicales retrouvailles pour tous les anciens adhérents ainsi recensés. Quatre-vingt dix étaient rassemblés samedi 10 juin pour partager un repas champêtre intergénérationnel de terroir unanimement apprécié grâce à la rigoureuse organisation assumée par de jeunes moniteurs. Ce fut l’occasion d’évoquer le prochain camp estival prévu à Verrières pour les 90 adhérents du groupe local d’Eclé.e.s d’une institution qui en dénombre près de 20 000 au niveau national.