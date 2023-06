Retraites : un simulateur officiel mis en place pour savoir à quel âge vous pourrez partir avec la réforme

Le site info-retraite a mis à jour son simulateur, qui prend maintenant en compte les changements apportés par la réforme.

La réforme des retraites, qui prévoit notamment le report de l'âge de départ à 64 ans et l'allongement de durée de cotisations, devrait être appliquée à compter du 1er septembre 2023. Si vous êtes encore perdu concernant les conséquences de la réforme sur votre fin de carrière, il est maintenant possible d'utiliser un simulateur rapide qui vous répond en quelques clics.

Le site info-retraite.fr a mis à jour son simulateur officiel ce lundi 12 juin 2023. Il permet de calculer votre âge de départ à la retraite et le montant de votre pension en se basant sur les informations de carrière transmises par votre régime de retraite. Il faudra rentrer son compte retraite afin d'accéder à ce service gratuit.

L'outil était déjà accessible mais ne prenait pas en compte les changements apportés par la réforme.

Forte affluence sur le site

Comme le rapporte BFMTV, Union retraite (qui regroupe tous les organismes de retraite obligatoire et qui est en charge de ce simulateur) s'attend à faire face à un pic de connexion sur son site. Les visites ont plus que doublé depuis le mois de janvier et le début du mouvement de contestation sociale.