Après une année 2021 "record", Initiative Aveyron "fait mieux en 2022"

Nombre de financements, montants accordés aux porteurs de projets... la plateforme, qui dispense aussi son expertise financière et économique, est revenue sur une année 2022 exceptionnelle à plusieurs titres.

La dernière assemblée générale du réseau Initiative Aveyron, ce jeudi 1er juin à la CCI de Rodez, a permis de mettre en lumière plusieurs chiffres témoignant de son dynamisme au cours de l'année 2022 : 216 projets accompagnés, 2 577 162 € engagés en direction des porteurs de projets aveyronnais, soit l'équivalent, pour son président Guy Cayssials, de "502 emplois crées ou maintenus".

"2021 a été une année record... on a fait encore mieux en 2022", se réjouit-il. L'exercice écoulé a par ailleurs démontré la "pertinence" de la création, l'année précédente, du fonds Valorisation des productions agricoles locales, puisque 11 prêts ont été accordés dans ce cadre pour un montant total de près de 100 000 €. Ils viennent en aide à des porteurs de projets agricoles dans leurs ambitions de reprise, création ou développement d'entreprises.

Initiative Aveyron vient en soutien aux entrepreneurs grâce à deux leviers. Tout d'abord le prêt d'honneur, accordé après examen des dossiers par l'un des huit comités départementaux et qui permet, selon Guy Cayssials, un "effet levier" auprès des banques qui interviennent généralement dans les mêmes proportions que l'association. Si l'artisanat représente la majorité des dossiers soutenus, tous les domaines économiques sont représentés : industrie, commerce, tourisme... et donc, depuis 2021, l'agriculture.

Huit salariés et une "armée" de 257 bénévoles

Une fois les projets validés et financés, Initiative Aveyron propose aussi des avances remboursables, pour des montants moyens de 10 000 €. Pour mener à bien ces missions, elle peut compter sur huit salariés, une "armée" de 257 bénévoles (chefs d'entreprise, anciens banquiers ou bénéficiaires, employés de chambres consulaires, etc.) et de nombreux partenaires, publics ou privés.

Quatre invités ont rythmé, par leurs témoignages, la récente assemblée générale. À commencer par Jean-Pierre Balmes, chef d'entreprise à Vezins et ancien participant à la Routhe du rhum ; trois anciens bénéficiaires sont par ailleurs venus partager leur expérience.

Depuis 2012, Initiative Aveyron a accompagné 2162 entreprises, octroyé 19 972 110 € de prêts et créé (ou maintenu) 5812 emplois dans le département.