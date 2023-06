Rodez. Athlétisme : les Stadistes ont conclu le challenge départemental à Vabre

Samedi 10 juin, la piste de Vabre à Rodez accueillait la finale du challenge départemental.

Les athlètes ruthénois ont bien profité du programme proposé samedi 10 juin à Vabre, pour la finale du challenge départemental. Les 48 sang et or présents ont montré le maillot en réussissant de belles performances dans la plupart des disciplines. À moins de huit jours du championnat d’Occitanie, les jeunes pousses du Stade Rodez athlétisme et de ses sections ont bien répété leurs gammes et sont prêtes pour les championnats régionaux.

Dans le cadre du meeting régional, Noélie Merle a réalisé 5,27 m en longueur. Fanny Garrigues, 34,49 m au disque et Yvi Robert, 2’01’’14 sur 800 m. Pendant ce temps, quelques athlètes du club du Piton ont opté pour d’autres meetings. C’est ainsi qu’à Pézenas, les ex-Villefranchois étaient en piste. Noreen Sdour-Fort a réalisé 4’37’’85 sur 1 500 m en cadette. Anaël Loubatières, 37,57 m au disque cadet et Max Dumas, 42,44 m au disque junior. Tous ont amélioré leurs records personnels. Quand Noreen Sdour-Fort a établi un nouveau record de l’Aveyron. Jules Dumas était aussi de la partie et a réussi 53,87 m au disque cadet. Enfin à Auch, Léo Lacombe a couru le 400 m haies en 58’’77 en catégorie espoir.

Ce week-end, les Ruthénois se tournent vers le championnat régional. Les espoirs ont rendez-vous à Perpignan samedi et les benjamins et les minimes sont attendus à Millau.