Espalion. Les écoliers s’initient au hockey et aux quilles

Dans le cadre de l’activité physique, les enfants de l’école maternelle Saint-Michel ont eu l’opportunité de découvrir deux jeux nouveaux : le hockey et les quilles. Éric Pégorier, ancien élève et parent d’élève mais aussi coprésident du hockey club et instructeur au club de quilles est venu à l’école avec tout le matériel nécessaire à la pratique de ces disciplines : des crosses, des balles, des quilles en bois, le quillou et la boule. Les enfants ont utilisé cet équipement en réalisant des parcours et en essayant bien sûr de marquer des points. Ils se sont montrés particulièrement intéressés et actifs, tellement heureux de jouer comme des grands ! Prochainement, ce sont les élèves de Saint-Hilarian qui bénéficieront d’une initiation hockey.