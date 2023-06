Onet-le-Château. Les enfants ont rencontré "le loup en slip" !

Pour ce dernier rendez-vous conte de la saison, le spectacle a eu lieu sur la scène du théâtre de La Baleine.

Une Baleine ravie, qui affichait complet entre particuliers et centres de loisirs venus de Decazeville, Livinhac, Pays d’Olt, Gages, Rignac, Druelle, Flavin, Agen et bien sûr Onet-le-Château, pour écouter l’histoire de ce loup errant dans la forêt, le poil hirsute, la gueule pleine de crocs et le regard fou… et l’histoire des habitants terrorisés et qui vivent dans la crainte de se faire manger tout crus… jusqu’au jour ou le loup arrive, vêtu d’un slip rayé (invraisemblable !) : "Si les gens n’ont plus peur, qu’est-ce qu’on va devenir nous, maintenant" dira le lapin. "Peut-être que la peur n’est pas la seule raison de vivre" lui répondra le loup…

"Lorsque j’ai lu ‘le loup en slip’, j’ai tout de suite été séduit par le propos de l’histoire. La peur de l’autre et de la différence créent une multitude de fantasmes autour de cette émotion collective et entre malheureusement en parfaite résonance avec le monde d’aujourd’hui…" explique Christophe Dussauge le metteur en scène. C’est ainsi que les enfants ont pu découvrir et réfléchir avec une quinzaine d’animaux, joués par les 3 comédiens de la compagnie CréACT’itude, facilement reconnaissables grâce aux costumes, mais aussi par le travail corporel sur l’animalité de chacun d’eux. Et ce loup vraiment pas comme les autres nous entraîne dans ses questionnements "Comment faire preuve de discernement face à la rumeur ? Que se passe-t-il lorsque la terreur l’emporte sur l’objectivité ? Comment vivre sans la peur, quand la peur est devenue l’unique moteur ?….", en traitant des situations de façon burlesque et humoristique : un spectacle vraiment très "culotté" qui a entraîné petits et grands dans un joli moment de partage que le loup conclura lui-même "Ce slip, il a changé ma vie…".