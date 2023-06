Espalion. Entraygues et Le Nayrac en tête chez les vétérans

En championnat comme en coupe, la compétition bat son plein dans la cité espalionnaise.

Les positions se précisent en championnat des clubs vétérans après quatre journées. Entraygues est la seule équipe du district invaincue. Elle occupe la tête de sa poule, de même que Le Nayrac.

Le classement

Division I, poule A : Agnac I 30-Sainte-Geneviève 6 ; Vailhourles I 28-Espalion II 8 ; Firmi I 34-Saint-Affrique II 2 ; Agnac I 20-Espalion II 16 ; Saint-Affrique II 22-Sainte-Geneviève 14 ; Firmi I 22-Vailhourles I 14.

Classement : 1-Firmi 11 (+52) ; 2-Agnac 10 (+24) ; 3-Vailhourles 8 (+20) ; 4-Saint-Affrique 8 (-36) ; 5-Espalion 7 (+4) ; 6-Sainte-Geneviève 4 (-64).

Division II, poule B : Saint-Geniez-d’Olt I et Laissac I 18-18 ; Entraygues 24-Espalion I 12 ; Carladez I 22-Sainte-Radegonde I 14 ; Laissac I 26-Espalion I 10 ; Saint-Geniez-d’Olt I 26-Bozouls 10 ; Entraygues 20-Carladez I 16.

Classement : 1-Entraygues 12 (+36) ; 2-Saint-Geniez-d’Olt 9 (+36) ; 3-Espalion 8 (+12) ; 4-Laissac 7 (+16) ; 5-Carladez 5 (0) ; 6-Bozouls 4 (-32) ; 7-Sainte-Radegonde 3 (-68).

Division II, poule C : Penchot I et Livinhac II 18-18 ; Onet Village 24-Le Gua II 12 ; Livinhac II 20-Espalion III 16 ; Firmi II 32-Penchot I 4 ; Montbazens I et Onet Village 18-18.

Classement : 1-Firmi 9 (+36) ; 2-Le Gua 7 (+24) ; 3-Penchot 7 (-40) ; 4-Livinhac 6 (0) ; 5-Onet village 6 (-8) ; 6-Espalion 5 (0) ; 7-Montbazens 4 (-12).

Division III, poule B : Le Nayrac et Sainte-Geneviève II 18-18 ; Saint-Geniez-d’Olt II 34-Carladez II 2 ; Saint-Côme-d’Olt III 24-Villecomtal 12 ; Sainte-Geneviève II et Carladez II 18-18 ; Laissac II 20-Le Nayrac 16 ; Saint-Geniez-d’Olt II 22-Saint-Côme-d’Olt III 14.

Classement : 1-Laissac et Le Nayrac 9 (+24) ; 3-Carladez 9 (-12) ; 4-Saint-Geniez-d’Olt 8 (+20) ; 5-Saint-Côme-d’Olt 5 (0) ; 6-Sainte-Geneviève 5 (-12) ; 7-Villecomtal 3 (-44).

Division III, poule I : Séverac I 22-Flavin III 14 ; Coopérateurs Millau 22-Saint-Côme-d’Olt I 14 ; Lapanouse 28-PJ Millau VI 8 ; Séverac I 36-Saint-Côme-d’Olt I 0 ; La Primaube IV 22-Flavin III 14 ; Coopérateurs Millau 26-Lapanouse 10.

Classement : 1-Coopérateurs Millau 12 (+80) ; 2-Séverac 9 (+72) ; 3-Lapanouse 7 (+28) ; 4-Flavin 6 (-36) ; 5-Saint-Côme-d’Olt 6 (-60) ; 6-La Primaube 5 (-52) ; 7-PJ Millau 3 (-32).

Division III, poule J : La Primaube II 20-Flavin I 16 ; PJ Millau V 22-Saint-Côme-d’Olt II 14 ; Boule d’Or Rodez 32-Comps-la-Grandville I 14 ; Costes-Rouges IV 22-Sainte-Radegonde II 14 ; La Primaube II 28-Saint-Côme-d’Olt II 8 ; PJ Millau v 26-Comps-la-grandville I 10 ; Boule d’Or Rodez 30-Sainte-Radegonde II 6 ; Flavin I 30-Costes-Rouges IV 6.

Classement : 1-PJ Millau 12 (+60) ; 2-Boule d’Or 10 (+44) ; 3-Flavin 9 (+40) ; 4-La Primaube 9 (+16) ; 5-Costes-Rouges 8 (-16) ; 6-Saint-Côme-d’Olt 5 (-44) ; 7-Sainte-Radegonde 4 (-72).

Coupes de France et du comité

Au deuxième tour de la Coupe de France, Saint-côme-d’Olt a été éliminé par Agnac. Sainte-Geneviève qui a battu Ambeyrac sera opposé à Capdenac.

Quatre rencontres de la Coupe du comité se joueront le dimanche 25 juin : Séverac-Le Nayrac, Saint-Geniez-d’Olt-Coopérateurs Millau, Saint- Côme-d’Olt-Marcillac, et Espalion-P. Carladez.