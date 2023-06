Football : Mathieu Rufié, l'ex-entraîneur des Rafettes, rebondit à Guingamp

Quelques jours après avoir décidé de ne pas poursuivre avec le Rodez Aveyron football, le technicien et responsable de la section féminine du club vient de prendre les rênes de l'équipe féminine de Guingamp (D1).

Vendredi 9 juin, le Rodez Aveyron football annonçait le départ de Mathieu Rufié, entraîneur des Rafettes tout récemment reléguées en D2. Et quatre jours plus tard, c'est le club de Guingamp qui annonçait l'arrivée du technicien en terres bretonnes pour prendre les rênes de l'équipe féminine, qui a terminé 9e de D1 cette saison.

"La crainte de faire la saison de trop"

S'il avait initialement prévu de rester sur le Piton, malgré la saison compliquée et la relégation qu'il venait de vivre auprès des siennes, Rufié a finalement changé d'avis. "Indépendamment de la descente, j’ai ressenti la crainte de faire la saison de trop, expliquait-il le jour de son départ. Il y avait une fatigue mentale de ces quatre années. C’est peut-être le moment de choisir de pas renouveler mon contrat."

Et l'ancien coach des Rafettes a également pris cette décision de par son autre responsabilité : la gestion de la section féminine du Raf. "J’aurais souhaité que mon poste évolue pour que je m’occupe plus majoritairement de l’équipe première et pouvoir être encore plus épaulé sur la section féminine, même si des efforts avaient été faits en ce sens. J’ai senti que cette double casquette, à savoir mener de front la gestion d’une équipe de haut niveau et toutes les tâches attenantes à la gestion du pôle féminin, ne pouvait pas évoluer. Ça m’a poussé à prendre la décision", avait-il précisé.

Une année de contrat, et une de plus s'il maintient Guingamp

Du côté de la formation guingampaise, l'entraîneur Frédéric Biancalani qui l'a maintenu en D1 va rejoindre le staff élargi d'Hervé Renard auprès de l'équipe de France féminine. Et parallèlement, il "deviendrait le sélectionneur des U23 féminines", selon nos confrères du Télégramme.

Toujours selon le Télégramme, plusieurs entraîneurs ont été "contactés voire auditionnés", dont "Frédéric Gonçalves (Le Havre), Jérôme Bonnet (Saint-Étienne), Nicolas Delépine (Grenoble, Haïti) ou encore Christophe Forrest (Dijon, ex-Brest)". Mathieu Rufié a finalement été choisi, après avoir "été reçu vendredi (9 juin) à Guingamp." Et "il a signé un contrat d’une année assorti d’une deuxième si le maintien est obtenu."

Deux autres départs ont déjà été actés au sein de l'effectif des Rafettes : la milieu de terrain Solène Champagnac et l'attaquante Alexandria Lamontagne ont rejoint Saint-Etienne.