Argences en Aubrac. La cour de l’école pensée par les écoliers

L’école de Sainte-Geneviève-sur-Argence bénéficie d’une grande cour, majoritairement goudronnée. Les élus, souhaitant améliorer la qualité de ce lieu, notamment pour des questions de sécurité et de bien vivre ensemble, ont eu la volonté d’associer pleinement les élèves à la transformation de leur cadre de vie.

Accompagnés par Aveyron Ingénierie, les différents partenaires (équipe enseignante, équipe du Service Enfance, élus) ont pu débuter la réflexion autour de ce projet. Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de l’Aveyron est intervenu en classe de CE durant 4 journées pour travailler ce projet d’aménagement de la cour, cadre de vie quotidien des enfants. Un premier temps a été consacré à un travail de compréhension de l’espace de la cour (observation, travaux sur plans et sur le terrain), un deuxième temps a porté sur un travail d’expérimentation et d’imagination en utilisant des documents graphiques, puis la troisième journée a été axée sur la réalisation d’une maquette illustrant leurs réflexions. Les enfants ont pu aborder au travers de ce projet différentes notions : représentation de l’espace, mesures, besoins des végétaux, enjeux climatiques (chaleur, perméabilité des sols…). Cela a été l’occasion d’échanger avec les autres classes pour recueillir leurs points de vue. Un grand travail collectif pour lequel il a fallu apprendre à s’écouter, à s’exprimer et à accepter les idées des autres.

Dernièrement, des enfants sont venus présenter leur projet aux élus lors d’une séance du conseil municipal. Jean Valadier, maire, a remercié, au nom de la collectivité, le travail des enfants et a précisé qu’ils seraient à nouveau sollicités afin de connaître les décisions. Les élus vont désormais réfléchir sur la mise en œuvre nécessitant un gros investissement financier.