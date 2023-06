Arvieu. Laëtis fête ses 25 ans d’activité

En présence de 200 convives Laëtis, Agence digitale sous statut SCOP (qui appartient à ses salariés), a récemment fêté ses 25 ans d’activité. Depuis sa création, installée à Arvieu, l’entreprise participe activement à la prospérité du territoire.

Sur 18 salariés, 15 habitent Arvieu et alentours. D’abord agence digitale, Laëtis conseille, accompagne, informe, conseille et désormais, elle a aussi la compétence de formation professionnelle. La salle des Tillleuls était pleine pour écouter l’intervention de Vincent Benoît, qui a rappelé l’historique de l’entreprise, son évolution et ses projets. La soirée s’est prolongée dans la salle Raymond-Almès où apéritif et repas ont été offerts avant de déguster le gâteaux d’anniversaire surmonté de 25 bougies.