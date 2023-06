Le jargon de bureau, une source d’incompréhension entre collègues

(ETX Daily Up) - Partout dans le monde, certaines expressions sont plus populaires que d’autres dans les bureaux d’entreprises. La plupart d’entre elles viennent de l’anglais, ce qui ne facilite pas toujours la communication en open space. Décryptage.

"FIY mais j’aurais besoin que tu me fasses ASAP un feedback du call que tu as eu avec la VP". On compte pas moins de cinq anglicismes dans cette phrase que pourrait prononcer n’importe quel employé désireux de montrer sa parfaite maîtrise du jargon professionnel. Sans que l’on s’en rende vraiment compte, la langue de Shakespeare est venue s’inviter dans la majorité de nos échanges en entreprise. Mais son emploi poussé dans le contexte professionnel entretient souvent un flou sémantique, comme le révèle un récent sondage Duolingo-LinkedIn. Les deux sociétés ont interrogé plus de 8000 salariés de huit pays différents, à savoir l’Inde, le Vietnam, la Colombie, le Brésil, le Japon, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, sur cette pratique de l’anglais en entreprise. La majorité d’entre eux trouvent que leurs collègues abusent des "meetings", "networking" et autres anglicismes qui nourrissent le vocabulaire lié au monde du travail.

Une utilisation à tort et à travers qui les agace et nuit à la qualité de leurs conversations. En effet, 60% des sondés avouent qu’ils ne comprennent pas toujours le sens de ces expressions. Mais pas question de demander des explications à ses pairs : les novices en jargon de bureau se forment sur le tas, ce qui suscite chez eux du stress et freine leur productivité.

Rien d’étonnant donc à ce que près de la moitié des répondants souhaitent éradiquer les anglicismes professionnels. Hope Wilson, experte en linguistique et en communication interculturelle chez Duolingo, voit dans ce rejet de la novlangue corporate une volonté de s’émanciper du carcan du monde de l’entreprise. "Les gens utilisent généralement des termes jargonneux sur leur lieu de travail pour se donner une image d'autorité dans le monde des affaires", explique-t-elle dans un communiqué. "En connaissant et en utilisant un vocabulaire spécialisé, vous montrez (en théorie, du moins !) aux personnes qui vous entourent que vous êtes sophistiqué et au fait des dernières tendances du monde professionnel".De quoi en perdre son anglais

Les termes anglais sont tellement en vogue dans les open space que certains d’entre eux sont entrés dans le langage courant. Ainsi, nul ne lève les sourcils en entendant les mots "coworking", "overbooké", "afterwork" ou encore "burn-out". Mais certains anglicismes ne sont pas aussi répandus, ou du moins pas partout dans le monde. Ainsi, les Brésiliens peinent à comprendre et à utiliser les termes "feedback", "networking" et "ASAP". Les Colombiens et les Japonais partagent la même aversion pour l’acronyme de "as soon as possible", ou "le plus rapidement possible" en français. Les expressions "FYI" (pour ton/votre information), "KPI" (indicateur clé de performance) et "by EOD" (d’ici la fin de la journée) sont tout aussi incompréhensibles pour la plupart des travailleurs non-anglophones.

Mais aussi pour ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare. De nombreux salariés britanniques, indiens, américains et australiens sont perdus quant à l’utilisation de certaines expressions anglaises dans le cadre professionnel. Un constat d’autant plus paradoxal que le langage corporate se doit d’être à la portée de tous les travailleurs, et non pas juste à quelques initiés. Ou "happy few" comme le diraient les collaborateurs les plus branchés.