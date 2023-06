La Loubière. Louis Mercadié va aborder le rôle des femmes durant le premier conflit mondial

L’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière organise une conférence de Louis Mercadié, mardi 20 juin à 20 h 30 à la salle d’animation des Épis à Lioujas. La visioconférence animée par une centaine d’images dont la plupart d’époque développera le thème du rôle tenu par la femme durant la première guerre mondiale. Solide dans son corps comme dans sa tête, elle a su mener de front un travail inhabituel, en particulier dans les fermes, tout en s’occupant des vieillards et des enfants. Elle assurait les travaux saisonniers des champs, s’occupait du cheptel, coupait et entreposait le bois de chauffage. D’autres allaient travailler en usine en surmontant maintes injures pour devenir "munitionnettes" ou assumaient des rôles "d’anges blancs" auprès des combattants blessés dans les tranchées. Louis Mercadié, diplômé en recherches spécialisées en histoire, géographie, et sciences humaines, membre de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron, chevalier dans l’Ordre National des Arts et lettres, est aussi l’auteur de nombreux livres régionalistes. Ses ouvrages sur Sainte-Eulalie-d’Olt, Saint-Geniez, les fraisières, Marie-Talabot, Les enfants des Palanges ou l’Enfant du buron, Pour ma sœur ou L’ange blanc témoignent des connaissances multiples de cet érudit qui sait passionner son auditoire comme il l’a déjà démontré à Lioujas lors de précédentes conférences.

Participation libre pour cette conférence.