Cassagnes-Bégonhès. Une fin de saison en apothéose pour le Pareloup FC !

Après une saison de football âprement disputée jusqu’à la dernière journée, l’équipe fanion du Pareloup FC s’est offert une montée à l’échelon supérieur. Elle défendra donc sa place au deuxième niveau départemental la saison prochaine avec un effectif qui devrait normalement s’étoffer. Les portes restent évidemment ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’engager au sein du club.

En attendant, les membres du club et leurs supporters ont pu fêter ce succès lors de la fête annuelle de la Loue. Le public avait répondu en nombre comme chaque année et la montée fut dignement fêtée !

Une fête qui se poursuivra d’ailleurs en plus petit comité le samedi 17 juin au soir à la salle des fêtes d’Auriac-Lagast, où sont conviés les membres et joueurs actuels et même anciens du club. Il s’agira en effet d’arroser les vingt ans de la fusion qui a donné naissance à l’entente Pareloup actuelle (réservations au 07 82 54 69 96).