CARTE. Bornes de recharge électriques : quelles sont les régions les mieux équipées ?

Ce jeudi 15 juin, Engie a annoncé le lancement de sa marque ENGIE Vianeo avec l'ambition de développer 12 000 points de recharge en France à l'horizon 2025. L'occasion de faire en quelques chiffres une photographie du déploiement du réseau de points de recharge électriques ouverts au public dans le pays.

Le nombre de bornes de recharge électriques installées en France croît rapidement depuis plusieurs mois. L’objectif des 100 000 appareils fixé pour fin 2021 vient d'être atteint en date du 5 mai.

En effet, depuis le 1er janvier 2023, 18 489 nouveaux points de recharges ont été raccordés au réseau public de distribution et leur déploiement dans l'Hexagone ne cesse de s'étendre.

Ainsi ce jeudi 15 juin, Engie qui a annoncé le lancement de sa marque ENGIE Vianeo, a l'ambition de développer 12 000 points de charge électriques en France pour les véhicules légers et les poids lourds à l'horizon 2025.

149 points de recharge pour 100 000 habitants

Selon le suivi réalisé par l’agence Avere-France et le ministère de la Transition écologique à partir des données de la plate-forme Gireve, on dénombrait 100 596 de points de recharge au 31 mai 2023 pour 35 755 stations, soit une hausse de 61% en un an. Cela revient à 149 points de charge pour 100 000 habitants.

1,2 million de véhicules

Environ 1,2 million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables circulent en France au 30 avril 2023.

L'Occitanie en 3e position

Le nombre de points de recharge varie grandement d’une région à l’autre et ne correspond pas toujours à la densité de population. L’Île-de-France est la mieux dotée avec 18 628 points de recharge devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (11 884 bornes) et l'Occitanie (9700), tandis que le Centre-Val-de-Loire est la région de l’Hexagone la moins équipée avec 4 179 bornes.

Nombre de stations de recharge par régions

Ile-de-France, Auvergne - Rhônes-Alpes et Occitanie sont les trois régions qui concentrent le plus de stations et de points de recharge. Capture d'écran - Ministère de la Transition énergétique

Nombre de points de recharge par régions